Conselho de Segurança Pública de Anchieta discute ações com a comunidade

12 de setembro de 2016 / Anchieta

Para traçar estratégias de segurança pública com a comunidade, representantes da Guarda Municipal de Anchieta, Polícia Militar, Polícia Civil e sociedade se reuniram, na última sexta-feira (09), na reunião mensal do Conselho Municipal de Segurança Pública.

Na ocasião, foram apresentados resultados das ações realizadas nos últimos dias no combate a criminalidade pelas Guarda Municipal e polícias. De acordo com a prefeitura, a comunidade participou ativamente da reunião. Em conjunto, foram traçadas estratégias para o atendimento às demandas da população.

Segundo o Presidente do Conselho de Segurança e Gerente Municipal de Segurança Pública e Defesa Social, Carlos Palaoro, o objetivo da reunião é ouvir os anseios da comunidade e traçar estratégias de ação para as ocorrências de furto e roubo. “O trabalho na área de segurança é contínuo e não para. Aqui em Anchieta a participação da população tem contribuído com os órgãos de segurança e temos obtidos resultados imediatos”.

Para o professor e representantes da sociedade civil organizada no conselho, Carlos Roberto Rodrigues da Costa, “Esse encontro envolvendo vários segmentos é de extrema importância, pois abre espaço para ouvir o que a sociedade tem a falar e opinar sobre segurança”.

Fonte: Prefeitura de Anchieta.