Conselho de Turismo promove encontro com os candidatos a prefeito de Guarapari

Por Marcos Siqueira em 15 de setembro de 2016 / Destaque, Guarapari, Política

O Conselho Municipal de Turismo de Guarapari (Comtur) realizou na manhã desta quinta-feira (15), uma sabatina com os candidatos à prefeitura de Guarapari. O evento, que aconteceu no Guará Centro de Eventos, tratou de assuntos relacionados ao turismo da cidade, sendo uma oportunidade para os conselheiros do Comtur avaliarem as propostas do futuro prefeito.

Segundo o presidente do conselho, Adriani Serpa, a ideia é que cada conselheiro leve as ideias dos candidatos para as entidades que representam. “Não conseguimos obter todas as repostas devido ao limite de tempo, mas foi importante para extrair as propostas relacionadas ao turismo, que é uma atividade muito forte no nosso município. A intensão dos conselheiros é poder fazer parte do crescimento do turismo nas próximas administrações”.

Serpa também informou que o Comtur enviou para todos os oito candidatos o projeto “O Melhor Verão dos Últimos Dez Anos”, para que a próxima gestão dê continuidade. Compareceram ao evento os candidatos Carlos Von (PSDB), Gedson Merízio (PSB), José Amaral (PSol), Manoel Ferreira Couto (PT), Marquinhos Borges (PMDB) e Ricardo Rios (Rede).

Sobre as propostas para fomentar o desenvolvimento do turismo de eventos, José Amaral propôs a criação de corredores gastronômicos e esportivos, além da promoção de festivais para fomentar o turismo na baixa e na alta temporada. “Hoje existe uma desorganização geográfica das coisas em Guarapari e isso vai ser organizado através desses corredores”.

Para Marquinhos Borges, “é preciso dar incentivo fiscal para atrair eventos”. Segundo ele, o prefeito e o secretário de turismo precisam ter articulação politica para unir a sociedade em prol da realização dos eventos.

Carlos Von acredita que o fomento do turismo passa pela criação de um calendário de eventos que funcione de forma concreta. “Apresentamos um calendário com um festival por mês para atrair o turista na chamada invernada”. O candidato citou a criação do festival da moqueca, da peroá, do bolinho de aipim e das olimpíadas da praia.

Gedson Merízio disse que é preciso ouvir a sociedade e o Conselho de Turismo para definir as ações, além de fazer um diagnostico do que Guarapari já possui como vocação turística. “Nós temos, talvez, a melhor moqueca do Estado, mas nunca foi jogado luz sobre isso”. Ele também lembrou das festas religiosas que não possuem auxílio do poder público.

Na visão de Ricardo Rios, “A nossa casa está muito desarrumada. Não temos local para receber as pessoas para o turismo de eventos”. Para o candidato, é preciso fazer um planejamento para que toda a sociedade ganhe com o turismo, principalmente com a geração de emprego e renda.

Manoel Couto respondeu que falta vontade política no município para dar qualificação para as pessoas que recebem o turista. “É preciso vontade e organização política e fazer o debate com a população. Um grande gestor precisa fazer uma gestão popular. Infelizmente nem a câmara conseguiu debater com a administração”.

O conselheiro do Comtur representante do setor imobiliário, Michel Gava, avaliou que o evento foi importante para ouvir as ideias dos candidatos. “Se eles realmente estiverem dispostos a ouvir os conselheiros, que possuem experiência na área de turismo, conseguirão fazer um bom trabalho para a cidade”.

O candidato Dr. Franz Tristão (PTN) informou que não pode comparecer devido a um compromisso de trabalho em Anchieta. Já a Assessoria de Edson Magalhães (PSD) informou que o candidato tinha outro compromisso de campanha agendado, mas o candidato se colocou a disposição do Comtur para conversar com os conselheiros em outra data.