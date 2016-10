Consultoria gratuita em Guarapari para alavancar negócios

Estão abertas, até a próxima sexta-feira (21), as inscrições para consultorias gratuitas direcionadas a donos de estabelecimentos em Guarapari, Vitória, Vila Velha e Serra que procuram alternativas para melhorar a competitividade do seu negócio.

A ação é da Secretaria de Estado do Turismo (Setur) em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micros e Pequenas Empresas (Sebrae).

No projeto, um consultor do Sebrae visita o estabelecimento para sugerir a metodologia. Alguns questionamentos serão respondidos pelo empreendedor e, ao final do processo, ele receberá os indicadores e seu respectivo Plano de Melhoria de Gestão, com orientações quanto à implantação de ações voltadas ao aprimoramento do negócio.

Empreendimentos do setor de serviços que faturam até R$3,6 milhões anualmente e com no mínimo um ano de registro podem participar. Em Guarapari, poderão receber a consultoria os estabelecimentos em Guarapari com endereço no Centro, Praia do Morro ou Meaípe.

As inscrições podem ser feitas pelo e-mail ubirajara.nascimento@es.sebrae.com.br. As vagas são limitadas e a prioridade será por ordem de inscrição. É necessário informar Razão social, CNPJ, endereço, dados do proprietário e contato do responsável pelo negócio. A iniciativa também conta com o apoio do Sindibares; Espírito Santo Convention & Visitors Bureau e secretarias de Turismo de Vitória, Vila Velha, Serra e Guarapari.

SERVIÇO:

Consultoria para Diagnóstico do Modelo de Excelência de Gestão (Meg)

Data das inscrições: 11 a 21 de outubro

Inscrições pelo e-mail: ubirajara.nascimento@es.sebrae.com.br

Inscrição e consultoria gratuitas

Mais informações: (27) 3041-5674 / 3041-5516