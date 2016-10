Contagem regressiva: abertura do verão deve reunir mais de 10 mil pessoas

Guarapari está na contagem regressiva para a abertura do “Melhor Verão dos Últimos 10 Anos”. A prefeitura espera reunir cerca de 10 mil pessoas amanhã na Praça da Paz na Praia do Morro. Beleza, música e muitos fogos para dar boas vindas antecipada à alta temporada que promete ficar registrada na história da cidade.

Para começar, terá a grande final do concurso que vai escolher a Garota Turismo. São 20 finalistas que disputam o título de musa do verão 2017. Depois, a animação fica por conta da banda Comichão. A música só vai dar uma paradinha para os fogos e em seguida, o forró continua. A programação está marcada para começar a partir das 21h.

Uma realização do Conselho Municipal de Turismo (Comtur) em parceria com a Prefeitura. “A nossa expectativa é que reúna mais de 10 mil pessoas. A cidade está bem movimentada por conta do feriado da Semana do Saco Cheio. Será um sucesso”, afirma animado o presidente do Comtur e secretário Municipal de Turismo, Adriane Serpa.

Para quem vai o seu voto?

Domingo, a diversão é da garotada

A diversão continua no domingo com a comemoração do Dia das Crianças. Pula-pula, algodão doce, pipoca, picolé e muitas brincadeiras vão transformar a praça em um verdadeiro playground que deve reunir 1.200 crianças. O evento, que começa às 9h e segue até às 12h, é uma iniciativa da Secretaria Municipal de Esporte, Cultura e Turismo (Sectur).

Para animar ainda mais a criançada, também vai ter pintura, palhaçada e muitas brincadeiras com o Grupo Serelepe. E o melhor, tudo gratuito. O único trabalho dos papais, titios e avós é levar os pequenos para se divertir. Então anote aí: domingo é dia de brincar na Praça da Paz, na Praia do Morro.