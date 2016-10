Contos infantis em Libras no Shopping Guarapari hoje (14)

Todo mundo conhece os contos clássicos infantis como “O Patinho feio” ou “Cinderela”. Mas e se você soubesse que há uma maneira diferente de contá-las, por meio da Língua de Sinais. Pois é isso que os alunos do Técnico de Tradução e Interpretação de Libras da Escola Angélica Paixão estão promovendo, no trabalho de conclusão de módulo “Uma viagem nos Clássicos da Literatura em Libras”.

São quatro histórias, divididas em duas noites de apresentação no Shopping Guarapari. A primeira aconteceu ontem, com as encenações de “A cigarra surda e as formigas” e “O patinho surdo”, que atraiu a atenção de quem circulou por lá.

Hoje (14), será a vez de o público conhecer as versões surdas dos contos infantis “Rapunzel” e “Cinderela”. Uma boa oportunidade para apresentar a língua de sinais para as crianças e promover a inclusão entre as comunidades surda e ouvinte. As apresentações começam às 19h30.

VAI LÁ!

Uma viagem nos Clássicos da Literatura em Libras

Rapunzel surda e Cinderela surda

A partir das 19h30, no Shopping Guarapari

Entrada franca