Contra a greve da PM, manifestantes pretendem fechar a BR101 em Guarapari

Por Glenda Machado em 8 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

A população de Guarapari faz mais uma tentativa pelo fim da greve da Polícia Militar. Levando em maãos cartazes com pedidos de socorro e alguns pneus, o palco das manifestações nesta quarta-feira (8) será outro: A BR 101. Os protestos estão marcados para acontecer às 15h e os primeiros manifestantes já chegaram no local.

Na manhã desta quarta-feira (8), em coletiva à imprensa, o secretário Estadual de Segurança Pública, André Garcia, garantiu que Guarapari receberá ainda hoje os reforços da Força Nacional e do Exército. Mas a população já estava organizando os protestos. Nossa reportagem já está no local e acompanha de perto as primeira movimentações. Daqui a pouco mais informações em primeira mão.