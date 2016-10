Coral de Natal das 200 vozes está com inscrições abertas

Mais um ano está chegando ao fim e junto com ele uma época de comemorações. Uma das festas mais esperadas, principalmente pelas crianças, é o natal. Para celebrar a data com muita alegria e música, os corais Allegro e Cantos e Encantos estão com inscrições abertas para formar o coral de Natal das 200 vozes de Guarapari.

Segundo o maestro Inárley Carletti qualquer pessoa a partir dos 14 anos de idade pode participar. Para o músico, não existe pessoa que não saiba cantar. Os ensaios começam na próxima terça-feira (18), na Escola de Música Allegro, que fica na rua Prefeito Epaminondas de Almeida, Parque Areia Preta (prédio da Psicomedic). Os ensaios serão das 16h às 18h e das 19h às 21h. Os interessados em participar devem ligar para o telefone 3362-1515 ou enviar uma mensagem para a página da escola no Facebook (Acesse aqui). Não será cobrada taxa.

Esse é o terceiro ano que o coral das 200 vozes se apresentará. Inárley destacou que todo o repertório será novo e o tema deste ano é: Lembranças de um natal. As apresentações serão nos dias 21 e 22 de dezembro, pontualmente às 20h. O local ainda não foi divulgado.