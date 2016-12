Coral une gerações aos cantos e encantos do natal

Por Marcos Siqueira em 14 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Natal é tempo de fazer avaliações, pensar no próximo e celebrar. E nada melhor do que comemorar a data com música. O Coral das 200 vozes, regido pelo Maestro Inárley Carletti, vai proporcionar ao público um espetáculo que une diferentes gerações aos encantos do Natal.

O tema deste ano será “Lembranças de um Natal”. A ideia é viajar no tempo e por várias partes do mundo. “Serão dois momentos. Uma antiga, com histórias natalinas do passado embaixo da árvore, lembrando da época dos nossos avós e dos presentes de antigamente. Quando as cortinas abrirem novamente, estaremos no Natal moderno, com presentes tecnológicos e efeitos especiais”.

De acordo com o maestro, o repertório escolhido retratará bem as diferentes gerações com canções tradicionais de vários países. “A família será muito valorizada nas falas. Queremos transmitir a mensagem do Natal em família”.

E as lembranças emocionam a integrante do coro que tem mais histórias para contar. Com 88 anos de idade, Odette dos Santos Pinto disse que cantar é uma experiência maravilhosa. “Gosto demais. Só deixo de participar por motivos de saúde. Cantar no Natal tem uma emoção especial que faz a gente viver melhor”.

Um dos mais jovens é João Magnago, de 18 anos. O estudante de música falou que o público pode esperar uma apresentação emocionante. “Nosso maestro fez ótimos arranjos e como teremos 200 vozes será algo completamente diferente”.

Quem não perde a uma apresentação é Alzira Bomfim, 76. Ela participou das quatro edições de Guarapari e é integrante do coral “Cantos e Encantos” há 14 anos. Emocionada, ela afirma que cantar no Natal mexe com os sentimentos. “É alegre e ao mesmo tempo temos saudades das pessoas que não podem mais estar com a gente”.