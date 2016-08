Quem deseja atuar no salvamento marítimo na próxima alta temporada deve ficar atento. O Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo (CBMES), por meio do 5º BBM, informa que nos meses de setembro e outubro ocorrerão os trabalhos referentes ao curso de guarda vidas. Em setembro serão feitas as inscrições e no mês de outubro ocorrerá a execução do curso.

As inscrições poderão ser feitas no site do Corpo de Bombeiros Militar do Espírito Santo, www.cb.es.gov.br.