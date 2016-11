Corpo de homem é encontrado embaixo da Ponte de Guarapari

Um homem de idade não identificada foi encontrado morto às margens do canal de Guarapari, exatamente embaixo da ponte que liga os bairros Muqiçaba e Centro. A Polícia Militar foi acionada por volta das 7h desta quinta-feira (24), após denúncia anônima.

De acordo com a equipe do 10º Batalhão de Guarapari, o corpo do homem não apresentava sinais de violência física. A perícia da Polícia Civil irá investigar o que ocasionou a morte, já que o corpo apresentava sinais de que estava no local há mais de 12 horas. O homem identificado por populares como “Flávio” é morador do bairro Adalberto Simão Nader.

Nenhum documento foi encontrado com a vítima. O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) às 10h.