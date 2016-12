Corrida do Trabalhador em Anchieta arrecada duas toneladas de alimentos

Por Marcos Siqueira em 6 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Anchieta

Mais de 2.300 quilos de alimentos foram arrecadados através das inscrições para a 9ª Corrida do Trabalhador da Indústria, realizada no último domingo (4) em Anchieta. Participaram da competição 600 atletas de todo o estado. Os alimentos serão entregues pela prefeitura ao Hospital de Anchieta e ao Grêmio Espírita Atualpa Barbosa, que faz atendimentos sociais sem fins lucrativos.

A largada foi às 7h no Centro Integrado SESI/SENAI. Os atletas percorreram 7 Km pelas ruas do municípios, passando por pontos turísticos como o Santuário Nacional de São José de Anchieta e a Praia Central. O evento foi uma parceria entre o Sesi/Senai e a Prefeitura de Anchieta. De acordo com o Sistema Findes (Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo), essa é a primeira vez que a corrida acontece no interior do estado.

Participaram trabalhadores de todo o estado, além de servidores públicos que disputaram as categorias Servidor Municipal e Comunidade Geral (Masculino e Feminino).

Para o vice-presidente institucional da Findes em Anchieta e região, Antonio Prando, receber o evento foi uma grande alegria para a diretoria regional. “Foi uma verdadeira festa da promoção da qualidade de vida por meio do esporte. A nossa regional agradece ao Sistema Findes por esse evento, que também concedeu às pessoas a oportunidade de conhecerem nosso Centro Integrado, inaugurado esse ano”, pontuou Prando.

Premiação

Os cinco primeiros colocados em todas as categorias receberam troféus no pódio montado no Centro Integrado. Os outros participantes receberam medalhas. Confira o resultado.

Categoria Geral Masculino 1º lugar: Marivaldo Neri Oliveira 2º lugar: Marco Neri Oliveira 3º lugar: Maquezile Gabriel Pio 4º lugar: Daniel Pereira Santos 5º lugar: Luciano Magno Rosa Categoria Geral Feminino 1º lugar: Viviane Motta 2º lugar: Érica Cunha Assis 3º lugar: Késia de Freitas Garcia 4º lugar: Adriana Marcolino Custódio 5º lugar: Vanubia Regina Candida dos Santos Categoria Indústria Masculino 1º lugar: Joserlan Santos Cerqueira 2º lugar: Edson Moreira Dolores 3º lugar: Vanderley da Conceição Gomes 4º lugar: Rondinélli Rodrigues Ribeiro 5º lugar: Patrick Pinto da Silva Categoria Indústria Feminino 1º lugar: Daniela Simões Barros Rangel 2º lugar: Adriana Souza Lima 3º lugar: Katiane de Souza Loureiro 4º lugar: Marcia Lorena Astori Silveira 5º lugar: Maria Aparecida Alves de Jesus Categoria Prefeitura Masculino 1º lugar: Leandro Alpoim Souza 2º lugar: Luiz Maria Rovetta 3º lugar: Willian Almeida Cirino 4º lugar: Oscar Satler Júnior 5º lugar: Silvano Jose dos Santos Categoria Prefeitura Feminino 1º lugar: Cynthia Rovetta da Silva 2º lugar: Cristina Nunes Brandão 3º lugar: Gecileia Pinto e Silva 4º lugar: Valdineia Santos de Oliveira 5º lugar: Eliana Teodoro Saraiva Rovetta

Com informações da Prefeitura de Anchieta e Sistema Findes.