CRAS oferece curso gratuito para formação de manicures em Guarapari

Moradores de Guarapari que sonham em abrir o próprio negócio, devem ficar atentos! Um curso oferecido no CRAS de São José tem o objetivo de capacitar o aluno, para o domínio das técnicas de manicure e pedicure.

O programa proporciona a capacitação profissional gratuita para os cidadãos que buscam a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho. A Secretaria Municipal de Trabalho, Assistência e Cidadania, informam, que o curso tem duração de aproximadamente 4 meses e as aulas acontecem sempre às segundas, terças e quartas-feiras, das 08 às 12h, e das 13 às 17h.

As inscrições devem ser feitas no próprio CRAS de José, localizado na Rua São Thomé, S/N, no Bairro São José, em Guarapari, das 08 às 17h. As as vagas estão abertas e são limitadas. Vale lembrar, que no fim do curso, os participantes receberão o certificado de conclusão, no total de 160h.