Creas de Alfredo Chaves debate violência contra a mulher

O Centro de Referência Especializado da Assistência Social (Creas) do município de Alfredo Chaves realizará nesta terça-feira (22), uma roda de conversas e debates sobre o tema violência contra a mulher.

O evento será no auditório do Cras, das 8h às 10h15 e contará com a participação da Drª Cláudia dos Santos Garcia, promotora de Justiça e coordenadora estadual do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Nevid). Técnicos municipais ligados ao trabalho de prevenção a essa tipo de abuso também estarão presentes.

A violência contra a mulher no Brasil ainda aparece como um problema social. Os números de assassinatos colocam o Brasil em 7º lugar no ranking de países nesse tipo de crime. De acordo com o instituto Avon, o país é o 5º em violência contra as mulheres na América Latina.

“Temos que nos engajar, nos unir para fazer sempre mais. Os dados ainda são alarmantes quando se trata de violência contra a mulher, sejam quais níveis de agressividade. Será um dia importante de mobilização e discussões para saber mais sobre os reais direitos das mulheres na sociedade”, disse a secretária Municipal de Assistência Social e Cidadania, Jacirley de Almeida Silva.

Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher

O dia 25 de novembro é lembrado como o Dia Internacional da Não Violência Contra a Mulher. A data tem como marco o assassinato das irmãs Mirabal, Pátria, Minerva e Maria Tereza, conhecidas como “Las Mariposas”. O crime aconteceu em 25 de novembro de 1960 porque elas contrariaram a ditadura da República Dominicana, uma das mais violentas da América Latina.

Programação:

8h30: coffee break

9h – início da roda de conversa:

– Alice Fiorin – psicóloga do projeto municipal Nossa Juventude

– Drª Cláudia dos Santos Garcia – promotora de Justiça e coordenadora estadual do Núcleo de Enfrentamento à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher (Nevid)

– Drº Gilmar Alves Batista – Defensor Público Municipal

– Sinomi Cominote – Assistente social da Secretaria Municipal de Saúde

– 10h- abertura dos debates

– 10h15 : encerramento e sorteio de brindes.