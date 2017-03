Creche Alegria pode ter que dispensar 20 crianças ainda este ano

No dia 16 de março, a Câmara de Vereadores aprovou o convênio que permite a prefeitura de Guarapari conceder uma ajuda financeira no valor de R$ 80 mil para a Creche Alegria. Durante a votação muitos vereadores comentaram que o valor não era o ideal, mas era o que a prefeitura, em época de crise, poderia dar.

No ano passado, a ajuda para a Creche Alegria foi de R$ 180 mil, valor que já não era suficiente para manter as 100 crianças atendidas na época. A administração teve que cortar 20 vagas e atualmente são 80 crianças assistidas. Vale lembrar que a Creche Alegria é uma entidade sem fins lucrativos que supre uma necessidade que é de obrigação do município, mas como as vagas de creches no Bairro Santa Mônica são poucas para a demanda, a ONG foi criada para ajudar.

Com a diminuição do valor repassado pela prefeitura, é bem provável que o número de crianças atendidas também vá diminuir. Cada criança custa, em média, R$ 500 por mês e todo o dinheiro que é doado para a instituição é usado integralmente para pagar salários dos funcionários e manutenção das instalações.

Na Creche Alegria as crianças recebem instrução convencional e mais aulas de balé, judô e cuidados odontológicos. Tudo isso sem cobrar nada. O espaço físico tem capacidade para atender até 160 crianças, mas se a ajuda não aparecer logo, o número vai diminuir novamente, e muito. Atualmente a creche opera com um déficit mensal de R$ 10 mil.

A ajuda aprovada pela Câmara não será a boia de salvação da Creche Alegria e nem para as crianças que encontram ali, muitas vezes, as únicas refeições que farão no dia. Se você quiser ajudar a manter estas crianças atendidas, entre em contato com a administração e se informe melhor. Os telefones são 27 3262-2590 ou 27 9-9907-6092.