Mais um episódio negativo na conta da crise da segurança pública em Guarapari. Na madrugada desta sexta (10), bandidos invadiram o Cemei Acidolino Borges (creche do Caic), localizado no bairro Independência.

Eles quebraram os cadeados dos portões e janelas e levaram computador, aparelho de TV, entre outros itens. Até mesmo o teclado do sistema de alarme foi arrancado.