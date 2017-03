Crescer com Educação, Viver com dignidade

Por Redação Folha da Cidade em 24 de março de 2017 / Destaque, Educação

Por Gabriely Sant’Ana

Estudar em uma instituição federal é um sonho para muitos. E que só é alcançado quando a vontade se encontra com a oportunidade. Para quem vem de famílias em situação de risco social , esse desafio torna-se maior.

Para mudar essa história, com relação aos estudantes da rede pública de Guarapari foi que a Associação Crescer Com Viver , com sede no bairro Adalberto Simão Nader, e o Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes – Campus Guarapari) iniciaram em 2016 uma parceria com a criação de uma turma do Curso Preparatório Pré-Ifes.

O diretor do Ifes- Campus Guarapari, Sr Ronaldo Cruz, explica que o curso preparatório já existe desde o início das atividades da escola, em 2007 e sempre inicia turmas no segundo semestre do ano. Ele começou sendo oferecido através de parcerias com a prefeitura local e de cidades vizinhas e apoio financeiro de uma empresa que viria a se instalar na região. No auge, o projeto chegou a atender cerca de 400 alunos simultaneamente.

“A empresa, contudo, não conseguiu construir sua sede e se retirou. Continuamos com o pré-Ifes junto às prefeituras e agora surgiu essa proposta da Crescer Com Viver, que abraçamos com muita vontade. Foi apenas uma turma com a Associação, mas que já produziu resultados excelentes, com a aprovação de três dos 15 alunos que concluíram o preparatório”, pontua.

Nesta equação de soma e multiplicação, destaca Ronaldo, todos saem ganhando. “Ganha o aluno, que pode aumentar o seu conhecimento das disciplinas, a família, por ver ali uma oportunidade de ascensão e a escola, pois os estudantes aprovados já chegam preparados para receber os conteúdos, muitas vezes avançados para o nível apresentado, geralmente, nas escolas de ensino fundamental. Ao chegar com uma boa base, a chance daquele aluno não desistir do curso é mínima e assim ele poderá aproveitar melhor esses anos de estudo conosco ou em outras instituições também”.

Um grande diferencial do curso Pré Ifes do IFes em parceria com a Associação Crescer com Viver é que ele é realizado pelos próprios professores do Ifes nas salas de aulas do Campus. “Desta forma, os alunos tiveram a oportunidade de se inteirar com as tendências e exigências das avaliações, além de começarem a se habituar com o ambiente do Instituto e se sentir parte daquela comunidade estudantil.

“A missão da Associação Crescer com Viver é promover a transformação sócio cultural de crianças e adolescentes em risco social e acreditamos que teremos sucesso quando oportunizamos chances de acesso de alunos da rede pública em situação de risco social a cursos de ensino profissionalizantes, públicos e de excelência. Estamos confiantes na continuidade desta parceria em 2017 ”, completa o presidente da Associação Crescer com Viver, Gil Ribeiro Vilela Neto.

Sobre a Crescer com Viver

Há quase dez anos atuando em Guarapari no bairro Adalberto Simão Nader, a Asssociação Crescer com Viver atende cerca de 200 crianças em risco social e seus familiares através de oficinas de artes marciais ,dança , música, artes, informática, corte e costura entre outras , além de oferecer cursos de capacitação para a comunidade em geral. Vem se mantendo com doações , Bazar, festas e, Investimentos sociais e destinação de Imposto de Rendas devido

Em 2015, a Associação Crescer com Viver, fundada pelos pediatras Neuza Marchesi Braga Mello e Nelson Braga Mello, realizou uma grande conquista mudou-se para uma novo endereço no mesmo bairro , com estrutura mais adequada para desenvolvimento de suas atividades. Contamos com equipe de voluntários que movimentam as oficinas e outras atividades dentro e fora da sede. Atualmente contamos com psicóloga contratada para atendimento às pessoas assistidas pela Associação.

Além de projetos sociais voltados aos esportes, cultura, saúde, empreendedorismo, outros projetos voltados para área educacional são desenvolvidos na Associação Crescer com Viver, como o “Mão na Massa”, que são oficinas oferecidas por Chefs de Guarapari para crianças e adolescentes na sede, o Pré ENEM (Redação) pela Professora Neiva e este ano com aulas de matemática que tem como objetivo a preparação dos alunos para elaboração de redações e ampliar o conhecimento na área de matemática, Canto do Conhecimento que é uma oficina lúdica com espaço aberto às crianças, leitura releitura e interpretação de clássicos e Oficina de dinâmica escolar- dever de casa .

Mais informações:

27 99601 0647 (Aliandre)

crescercomviver@gmail.com

www.facebook.com/crescercomviver