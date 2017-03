Criança de dez anos é atingida por bala perdida em Guarapari

Uma criança de 10 anos foi baleada na tarde de hoje em Guarapari. A menina saiu de casa para ir visitar um irmão, que mora a poucos metros e foi atingida por uma bala perdida durante um perseguição entre bandidos no bairro Jabaraí.

A menina foi atingida no tórax e levada às pressas para o Hospital Francisco de Assis (HFA) na Praia do Morro e em seguida transferida para o Hospital Infantil de Vitória de helicóptero. De acordo com o HFA o estado de saúde dela é grave.

De acordo com um tio da menina, ela estava em casa e avisou que iria visitar outro tio,que mora a poucos metros da casa dela. Logo depois ele ouviu os disparos e até pensou que eram fogos de artifício. Logo em seguida outros parentes apareceram correndo e disseram que a criança tinha tomado um tiro.

Ela foi atendida de imediato pela equipe de emergência do HFA, que informou que a criança deu entrada por volta das 16 horas no Pronto Socorro com um tiro nas costas e em estado grave.

Depois de ser estabilizada, o hospital entrou em contato com o Samu, que providenciou a transferência da criança para o Hospital Infantil em Vitória. O helicóptero transportando a menina decolou do aeroporto municipal por volta das 18 horas.

Durante toda a tarde policiais militares e da Delegacia de Crimes Contra a Vida (DCCV) de Guarapari fizeram incursões pelo bairro à procura dos responsáveis pelo tiroteio. A informação é de que um carro estava perseguindo dois homens em uma moto e em frente à quadra de uma ONG, eles começaram a atirar e a criança acabou sendo atingida. No entanto, as testemunhas não conseguiram reconhecer nenhum dos envolvidos. Até o encerramento desta reportagem, ninguém havia sido preso.