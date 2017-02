Criança de sete anos morre vítima de bala perdida em Guarapari

Uma criança de apenas sete anos de idade morreu no começo da noite de hoje depois de ser atingida por uma bala perdida durante um tiroteio no bairro Adalberto Simão Nader, em Guarapari. A criança brincava na rua quando um veículo passou e os ocupantes começaram a atirar na direção dos moradores.

Adriano Martins dos Santos foi atingido no peito e ainda tentou correr, mas caiu em um beco próximo e desmaiou. Imediatamente depois, os vizinhos o colocaram em um carro e o levaram para o Hospital Francisco de Assis (HFA), na Praia do Morro. A equipe de emergência que atendeu Adriano pouco pôde fazer, pois a bala acertou o coração e o pequeno Adriano morreu momentos depois.

Na frente do HFA, um irmão de Adriano não conseguia acreditar na notícia. Aos prantos, ele falou com a reportagem do Folha da Cidade e disse que o irmão era uma criança muito alegre e ativa. “Ele era uma criança feliz. Brincava na rua, na casa dos amigos… Não dá para acreditar no que está acontecendo”, disse o irmão.

Outro morador que ajudou a socorrer Adriano disse que ele era uma criança querida pelos vizinhos. “Era aquele menino que fazia favor para todo mundo. Pedíamos para ele ir na padaria e ele ia e voltava sorrindo. Nunca se negou a fazer um favor para os moradores. Meu filho de três anos adorava ele. Era o amiguinho preferido dele. Graças a Deus na hora que tudo aconteceu meu filho estava dormindo, porque senão, ele estaria brincado com o Adriano na hora”, lamentou.

O carro que levou Adriano para o HFA também foi atingido no tiroteio. Um dos disparos atingiu o para-brisa do veículo e o projétil se alojou no acento do motorista. O proprietário do veículo disse que os tiroteios são constantes na rua L, local da tragédia.

Outro morador explicou que desde que o policiamento parou de circular pela cidade, os tiroteios nas ruas do Adalberto são constantes. “Os caras do Bela Vista estão tentando invadir o Adalberto e direto eles passam aqui atirando. Eles não se importam se é bandido ou trabalhador. Tem pelo menos dez carros com buracos de bala na rua”, desabafou.

A guerra entre grupos de traficantes dos bairros Adalberto Simão Nader e Bela Vista é antiga, mas nos últimos dias se tornou mais violenta com a falta de policiamento nas ruas da cidade.