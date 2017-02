Criança que morreu vítima de bala perdida é sepultada em Guarapari

O pequeno Adriano, morto durante um tiroteio no bairro Adalberto Simão Nader na última terça-feira, foi sepultado na manhã de hoje em Guarapari, sob aplausos dos vizinhos e o choro dos amigos e parentes.

Depois de uma noite velando o corpo do filho caçula, a mão de Gabriel disse que quer voltar para a Bahia. “Tenho outros filhos que estão crescendo e não quero que eles acabem como o Adriano. Quero voltar para a Bahia para ficar perto dos meus pais que já estão velhinhos. Não consigo mais viver aqui”, desabafou Vera Lúcia Souza Martins.

Vera relembrou como foram os momentos que antecederam a morte de Adriano. “Eles estava sentadinho ao meu lado na cama, porque eu estava procurando uns documentos. Ele levantou e disse que ia na casa do pai, que era ali próximo. Logo depois eu escutei os barulhos de tiro e sai correndo de dentro de casa. Meu outro filho chegou assustado com a mão no peito. Eu perguntei se tinha pegado nele e ele disse: ‘eu tô bem, mas acertaram o Adriano’. Sai correndo e quando cheguei lá vi ele desmaiado nos braços de um morador”, relembrou a mãe de Adriano.

Ainda muito abalada e sendo amparada pelas vizinhas e amigas, Vera disse que só espera justiça para o filho. “Não importa se era briga de gangue. Meu filho não tinha nada com isso e eu creio em Deus que a pessoa responsável pela morte de Galeguinho vai ser pagar pelo que fez”, finalizou.