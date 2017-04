Crianças aprendem receita de brigadeiro saudável

A Páscoa está chegando e para as crianças também é temporada de muito chocolate. E para ensinar elas mesmas a prepararem uma das receitas mais comuns e saborosas, o brigadeiro, o Centro de Referência da Assistência Social de Anchieta (Cras), realizou esta semana uma oficina para isso. A oficina Mestre Cuca Mirim ensinou o preparo de brigadeiro saudável, utilizando inhame.

Participaram cerca de 50 crianças, de seis a 12 anos. O público alvo foi usuários do próprio Cras. De acordo com o nutricionista da instituição que ministrou a oficina, Cristiano de Assis Silva, foi abordado durante as aulas, além do preparo, a manipulação dos alimentos e a importância de utilizar ingredientes que podem deixar a receita mais saudável, sem interferir no sabor.

“Nessa receita de brigadeiro que ensinamos, utilizei inhame, um alimento rico que deixa a receita mais saudável e barata”, conta. Segundo ele, os participantes puderam levar a porções do doce para casa e ensinar o preparo aos familiares.

RECEITA BRIGADEIRO DE INHAME

INGREDIENTES

02 inhames médios cozidos

04 colheres (sopa) de açúcar

200 g de chocolate sem leite pó

02 colheres (sopa) de óleo

Granulado de chocolate, coco, ou algo de seu gosto para enrolar

MODO DE PREPARO

Cozinhe os inhames e faça um purê;

Misture esse purê com os demais ingredientes, e leve ao fogo, mexendo até desgrudar da panela (ponto de brigadeiro);

Leve à geladeira por 4 horas, e depois enrole;

Após passar em granulado ou coco, colocar em forminhas e servir;