Crianças carentes ganham dia de diversão em parque aquático de Guarapari

Alunos de escolas da rede pública de Guarapari vão ganhar ingressos para curtir todas as atrações do Acquamania nesta sexta (21)

Mais de mil crianças de comunidades carentes que estudam em escolas da rede pública de ensino de Guarapari terão um dia especial nesta sexta (21). É o Dia da Alegria, promovido pelo parque aquático Acquamania. Nesta data, o grupo poderá usufruir de toda a estrutura do Parque Aquático gratuitamente.

O público externo também poderá participar do evento. Quem doar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo terá desconto no valor do ingresso, que sairá por R$ 35 por pessoa. Os brinquedos doados serão entregues às crianças das escolas participantes. Já os alimentos serão destinados a uma instituição social.

O empresário Marco Azevedo ressalta que o objetivo é proporcionar um dia de diversão para essas crianças. “Todos os anos recebemos inúmeros pedidos de escolas que não têm como arcar com as despesas para vir ao parque. Por isso, reservamos uma data do ano especialmente para recebê-las. É a segunda vez que vamos realizar a ação e é muito gratificante poder proporcionar um dia diferente para essas crianças”, comenta.

As crianças serão recebidas no parque a partir das 10 horas e poderão curtir todos os brinquedos até às 16 horas. São mais 50 atrações, que estão divididas em sete áreas temáticas. O Parque contará com toda a estrutura, inclusive de salva-vidas e recreadores que atuam nos dias normais de funcionamento ao público em geral.

Dia da Alegria no Acquamania

Data: 21 de outubro (sexta-feira)

Horário: Das 10 às 16 horas

Público: Mais de mil alunos da rede pública de ensino Guarapari e região terão acesso gratuito ao parque. Mas o parque vai funcionar para o público externo também. Cada pessoa que doar um quilo de alimento não perecível ou um brinquedo ganha desconto no valor do ingresso, que sai por R$ 35.

Endereço: Rodovia do Sol – Km 37 – BR-101, Km 320, Amarelos, Guarapari

Mais informações: (27) 3221-6666