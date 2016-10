Criatividade e e-commerce são destaques na Semana de Comunicação da Pitágoras

Por Redação Folha da Cidade em 24 de outubro de 2016 / Destaque, Educação

Quem já trabalha, admira ou quer investir na área criativa em Guarapari tem uma boa oportunidade de ampliar seus conhecimentos a partir desta terça-feira (25). É quando começa mais uma edição da Semana de Comunicação Social na Faculdade Pitágoras.

O evento é organizado pelo curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e vai até sexta-feira (28), com a programação iniciando sempre às 19 horas no auditório da faculdade.

A organização destaca que o evento é “uma excelente oportunidade para dialogar com o mercado e também desfrutar juntos de palestras com temas atuais e de interesse tanto para estudantes quanto para quem já está no mercado”. A entrada é franca e, ao final de cada dia, será entregue certificado de participação.

Na primeira noite, o destaque é a palestra sobre Criatividade com o professor e publicitário Victor Mazzei, bastante conhecido no mercado capixaba. Depois da apresentação, Mazzei também fará o lançamento do seu livro “Criatividade: o que inspira suas ideias” com direito à distribuição de autógrafos.

Na quarta-feira, dia 26 o tema é Marketing Digital, com a presença de Marcos Rezende, gerente de projetos digitais da Danza Estratégia e Comunicação, e Manoela Pagotto, doutoranda em psicologia do consumo e professora do curso de Comunicação na UFES. Marcos vai falar sobre estratégias publicitárias usando Google, Youtube e redes sociais e Manoela irá palestrar sobre como fazer branding com um público superconectado.

Na quinta-feira (27) será a vez das discussões sobre e-commerce e uso integrado com as redes sociais. Os palestrantes são Fernando Chiabai, ex-professor da Pitágoras e atualmente trabalhando no marketing da Adcos empresa de cosméticos, e Guilherme Freitas, CEO e fundador da empresa Load Estúdio Online.

E na sexta-feira (28), o clima será de descontração, com Show de Talentos apresentado pelos próprios alunos do curso na quadra de esportes.

VAI LÁ!

Semana de Comunicação Social

Auditório da Faculdade Pitágoras – Guarapari

25 a 28 de outubro

Início sempre às 19 horas

Entrada franca e entrega de certificado ao final de cada noite.