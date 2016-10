Curso de culinária saudável e muito mais no Centro Novo Tempo

Por Marcos Siqueira em 8 de outubro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

O Centro de Apoio Novo Tempo de Guarapari está oferecendo cursos gratuitos para a comunidade. Entre as opções está o curso de Culinária Saudável, que será realizado na próxima segunda-feira (10), a partir das 9h, no Hotel do Irmão.

A professora voluntária Edir Will contou que vai ensinar várias receitas, com destaque para as que não contém glúten e as sem lactose, além de pratos vegetarianos. Estão na lista Leite e queijo de soja, manteiga vegetal e pizza sem lactose.

Os interessados também poderão cursar Inglês, Espanhol, Libras, artesanato, consultório de família, violão, Bíblia fácil, ginástica funcional, e consultório empresarial. Cada curso tem data e horário diferenciado, por isso o interessado deve entrar em contato pelo telefone 3114-0593 para confirmar a inscrição. O Hotel do Irmão fica na rua Jacinto de Almeida, 72, Centro de Guarapari.

O Centro de Apoio Novo Tempo é um projeto social da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Os cursos são voltados principalmente para os telespectadores da TV, mas qualquer pessoa pode participar.