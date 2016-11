Curso de culinária saudável promove “Master Chef”

Por Marcos Siqueira em 3 de novembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

O espaço Novo Tempo de Guarapari vai promover mais um curso de culinária saudável. Junto com a aula, os participantes que frequentam regularmente o espaço vão participar de um concurso para ver quem vai fazer o melhor prato. A aula será do próximo domingo (6) às 9h no Hotel do Irmão, que fica na rua Jacinto de Almeida, 72, Centro de Guarapari.

Segundo a voluntária Rachel Ribeiro, todas as receitas são vegetarianas. “Não usamos nenhum ingrediente de origem animal e fazemos receitas para quem é intolerante a lactose e glúten”. O evento é aberto ao público e as inscrições serão realizadas no local. Informações no telefone 3114-0593.

Receita de bolo de batata doce com castanhas e nozes (sem lactose, sem glúten e sem ovos).

Ingredientes:

400 gramas de batata doce cozida

2 xícaras de água

2 colheres (sopa) de fermento em pó

8 colheres (sopa) de açúcar mascavo

7 colheres (sopa) de cacau em pó

6 colheres de castanhas de caju, nozes, linhaça ou chia trituradas

2 colheres (sopa) coco desidratado natural

8 colheres (sopa) de creme de arroz ou farinha de arroz

4 colheres (sopa) de leite de coco

2 colheres (sopa) de óleo de milho

1 colher (chá ) de sal

3 colheres de açúcar demerara ou cristal

2 bananas prata

2 colheres (chá) de canela em pó

Modo de preparo:

Em uma tigela coloque as batatas cozidas e amasse grosseiramente.

Acrescente a água, o cacau em pó passado em peneira, o leite de coco, o açúcar mascavo, 3 colheres de castanhas nozes e chia trituradas, 1 colher (sopa) de coco desidratado, o creme de arroz, o fermento em pó e misture bem.

Por último 1 banana prata cortada em rodelas.

Unte bem com óleo de milho uma forma de pudim deixando sobrar 1colher ao fundo.

Faça uma farofinha com 3 colheres da mistura triturada de castanhas, nozes e chia.

Coloque o açúcar demerara ou cristal. Misture com as pontas dos dados formando uma farofinha e em seguida corte 2 bananas pratas em rodelas e espalhe-as ao fundo e aos lados e coloque a canela em pó.

Leve ao forno pré-aquecido a 200 graus por 35 a 40 minutos.

Faça o teste do palito.

Ao desligar o forno deixe-o entreaberto por 10 minutos.

Vire após frio.

Pode substituir as castanhas e as nozes por amendoim torrado. O sabor será outro.