Curso de fotografia para iniciantes em Guarapari

A Vivá Fotografia, empresa capitaneada por Bruno Zancheta e Iury Gouvêa, vai promover um Workshop de fotografia neste fim de semana em Guarapari. A empresa se destaca no mercado por trabalhos de delicadeza ímpar e nos dias 1 e 2 de abril apresenta aos interessados um pouco do mundo da fotografia.

O workshop será ministrado por Bruno, Iury e Arthur Crespo, que juntos apresentarão aos participantes desde a introdução à fotografia, passando pelos tipos de equipamentos usados atualmente até técnicas de edição em softwares como o Photoshop. Os alunos também vão poder participar de uma expedição ao Parque Municipal Morro da Pescaria, na Praia do Morro, onde poderão colocar em prática aquilo que foi aprendido nas aulas.

As informações sobre inscrições e toda a grade curricular do curso podem ser conferidas no site da Vivá Fotografia. O endereço é o http://vivafotoarte.46graus.com/workshop. Lá também pode ser conferido alguns trabalhos dos fotógrafos que vão dar o curso.