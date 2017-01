De pai para filho: Corredor de Guarapari vence mais uma e se prepara para o brasileiro

Por Glenda Machado em 31 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

A família Neri nem se atreve a contar as medalhas e troféus que acumula graças às vitórias e boas colocações nas corridas de rua. O patriarca de 10 filhos, Marcos Neri, 37 anos, conseguiu colocar três deles nas pistas e continua esbanjando vitalidade.

Correr e vencer está em seu sangue assim como no do filho Manoel Dias Neri, de apenas 13 anos, que correu ao lado do seu pai neste sábado (28) na corrida Eletronic Night Run Bacutia. Ambos arrancaram a primeira posição do pódio e deixaram muitos para trás. Com essa colocação, Neri, além de subir no degrau mais alto do pódio, venceu a disputa principal dos 8 km com o tempo de 27 minutos. Além de Manoel, também correm atualmente Guiomar e Michel.

Marcos Neri também foi o 4º colocado na categoria dele no domingo (29), na modalidade cross country, uma corrida com morros e obstáculos no evento badalado que movimentou a cidade o “Pedreira Extreme Summer Games”. Depois de conquistar o campeonato capixaba em fevereiro, Marcos tem um foco diferente: Se preparar para ser campeão brasileiro.“Essas corridas foram uma preparação importante, principalmente porque a Night Run conta pontos para o estadual. Agora o meu objetivo é treinar bastante e ficar entre os cinco melhores em São Paulo, no campeonato brasileiro,. Quem sabe não consigo uma boa colocação para disputar o pan americano ou o mundial”, disse.

Neri treinava duro mesmo quando a situação não parecia favorável. Durante muitos anos, a família morou e trabalhou em um sítio no município. A rotina pesada da lida nunca desanimou o patriarca que continuava esportista dentro das possibilidades e agora o sonho de ser vitorioso fica cada vez mais próximo. “Mesmo com os obstáculos estou aqui de pé e pronto para as competições”, completou, Marcos.

Em busca de apoio

Atualmente, Marcos está desempregado e divide seu tempo entre os treinos e alguns bicos que faz para sustentar a família. Ele tem o apoio da Revista Sou, Folha da Cidade, do seu treinador Dirceu Casimiro e também da NutriBody, mas ainda precisa de ajuda para participar de competições em locais distantes em que nem sempre é possível pagar a hospedagem. Comerciantes e quem mais desejar patrocinar o atleta pode entrar em contato pelo telefone 99871-5449.