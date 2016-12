Defesa Civil alerta população de Alfredo Chaves

Alfredo Chaves está em estado de atenção devido às fortes chuvas que caem desde a noite de ontem. Foi o que informou a Defesa Civil do município. Segundo o coordenador, Aldinei Cardoso, não há motivo para pânico, mas, quem mora na beira de rios e em áreas de risco, devem ficar atentos.

O nível do rio Benevente, que corte a cidade, está bem elevado. Em Cachoeira Alta as várzeas foram alagadas, mas a rodovia está funcionando normalmente. Na região de Crubixá, Ibitirui e São Bento de Urânia houve quedas de barreiras. Os motoristas devem ter mais atenção. Em alguns trechos, as vias estão parcialmente bloqueadas.

De acordo com Cardoso, a equipe irá realizar uma vistoria nos locais onde houve mais danos e em regiões que costumam sofrer com ocorrência de fortes chuvas. “Na parte da tarde teremos um parecer real da situação. A princípio pedimos para todos ficarem em alerta e ligar para Defesa Civil, se necessário”, disse.

Defesa Civil Municipal: 27 9 8134-2415