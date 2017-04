Defesa Civil realiza curso para bombeiro voluntário em Guarapari

Por João Thomazelli em 4 de abril de 2017 / Sem categoria

A Defesa Civil de Guarapari realiza entre os dias 05 e um Curso de Combate a Incêndio Florestal, ministrado pela Regional de Proteção e Defesa Civil (Repdec). O treinamento acontece no 5º Batalhão do Corpo de Bombeiros Militar em Guarapari.

Esse curso é exigência do Governo do Estado para a entrega dos kits de Combate a Incêndio. A iniciativa é motivada por causa dos longos períodos de estiagem que o Espírito Santo vem enfrentando nos últimos 12 meses. A realização deste estágio é o primeiro passo para a formação do Núcleo Voluntário de Proteção e Defesa Civil do Município que, futuramente, mais treinamentos e ações da Defesa Civil.

Ao todo são 24 vagas e carga horária de 20 horas. Os participantes receberão certificado. Mais informações pelo telefone (27) 3261-3742.