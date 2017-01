Degustação de produtos fitness durante a Pedreira Summer Games

Por Glenda Machado em 26 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

Em sua primeira edição, a Pedreira Summer Games chega para promover a prática de esportes entre turistas, capixabas e atletas em geral. Entre as modalidades cuidadosamente escolhidas para a estreia deste evento, estão as tradicionalmente já conhecidas na estação mais quente do ano: “Altinha”, “Redinha” e “Futevôlei”, as mais radicais “Submission”, “Corrida Cross Country” e “Mountain Bike” e as últimas tendências que continuam em alta, “Bike Indoor”, Stand UP (Sup)” e “CrossFit”.

E a Fast Nutri, empresa capixaba pertencente ao grupo Nutri Import, que atua no mercado de importação de suplementos alimentares e produtos fitness, líder do segmento no país e patrocinadora da Pedreira Summer Games, promoverá nos dias 28 e 29 de janeiro, na Pedreira Adventure Park, em Guarapari, Espírito Santo, degustação de produtos fitness e sorteios de kits. Vai perder essa?

Serviço

Evento: Pedreira Summer Games

Data: 28 de janeiro, a partir das 10h, e 29 de janeiro, a partir das 9h

Local: Rodovia do Sol, km 34, Portal de Guarapari – Guarapari/ES

Informações e inscrições: http://www.arenapedreira.com.br/

Ingressos:

Mulheres/Crianças de 13 a 16 anos: R$ 10

Homens: R$ 20

*Crianças até 12 anos não pagam

Crianças de 13 a 16 anos pagam o valor feminino

Acima de 16 anos: valores regulares