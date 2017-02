Depois de serem roubados, Presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari é morto a tiros

Por Glenda Machado em 9 de fevereiro de 2017 / Destaque, Segurança

O presidente do Sindicato dos Rodoviários de Guarapari (Sintrovig), Wallace Belmiro, conhecido como Barão, foi encontrado

morto a tiros dentro do carro, na manhã desta quinta-feira (09), próximo à garagem da Viação Sanremo, no bairro Alvorada, em Vila Velha. A informação foi confirmada pelo diretor do sindicato, Vanderlei de Oliveira.

As informações iniciais são de que Barão, que morava perto da garagem da empresa, estava saindo de casa para ir trabalhar em Guarapari, quando foi assassinado. “Nós estávamos saindo para fazer movimentos para impedir que os motoristas saiam com ônibus e fomos surpreendidos com essa notícia. Agora o nosso sentimento é de impotência e insegurança”, disse Vanderlei.

Vanderlei disso que não levaram nada de dentro do carro e que aparentemente foi execução. “Não levaram nada do Wallace. Nem dinheiro, carteira, celular…Estamos muito tristes com essa situação”, completou.

Além disso, de acordo com a Guarda Municipal de Vila Velha, Wallace levou dois tiros na cabeça, do lado direito. Mas não havia marcas de bala fora do carro, um Volkswagen Voyage, cor prata. Para a Divisão de Homicídios, o criminoso estava dentro do veículo, junto com Barão.

Sindicato dos Rodoviários é roubado

O sindicato também foi alvo de arrombamento na madrugada desta terça-feira (8). De acordo com o Vanderlei a sala foi arrombada e saqueada. “Levaram tudo. Computadores, notebook e um dinheiro nosso que estava em caixa e dois celulares. Um rombo de quase 20 mil reais. Enquanto estávamos preocupados com a segurança dos motoristas e esquecemos da nossa própria segurança”, lamentou.

Os ônibus também continuam sem circulação e estão impedidos de rodar até segundo ordem. O movimento está se reunindo para definir se irão realizar protestos.

Com informações do gazetaonline