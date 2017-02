Depois do calote, alunos não desistem da festa de formatura

Por Glenda Machado em 24 de fevereiro de 2017 / Matéria Especial

Sacodir a poeira e correr atrás do sonho. É com esse pensamento que alunos de diversos cursos das faculdades Doctum e Pitágoras enfrentam o pesadelo e o calote que levaram de uma empresa que organizava formaturas em Guarapari. Eles se uniram depois que a Rumin Eventos fechou as portas e levou junto mais de 1 milhão de reais de sonhos investidos. Virando essa página, agora o objetivo dos alunos é outro: realizar as festas.

Com a hashtag #vaiacontecer, universitários, fotógrafos, buffets e cerimonialistas estão se programando para atender a demanda e fazer com que essa data tão especial não passe em branco. Para Thiago Ferri, proprietário da Ferri Filmes, essa situação despertou um olhar humano e solidário. “A formatura para muitos é a concretização de um sonho. E como já passei por isso, quero ajudar com o que for possível. Estou me disponibilizando a atender os alunos com todos os meus serviços de filmagem e edição”, disse.

A Foto na Mão também entrou na onda. “As pessoas fazem um esforço financeiro e isso que aconteceu destruiu sonhos. Como trabalhamos com a realização de sonhos essa é a forma que encontramos para ajudar. Isso não pode nem deve passar em branco”, completou Renan Alves.

A cerimonialista Dani Carminati disse em sua rede social que é hora de somar forças. “Acredito que está na hora de todos nos unirmos”. Foi ela quem organizou o movimento #UnidosPelaFormatura que pretende reunir profissionais da área para atender os alunos que foram vítimas do calote.

Empresa decretou falência

Só a turma de Arlan Souza Nascimento gastou R$ 147 mil para realizar a formatura. “Até o dia 25 de janeiro, a Rumin estava aberta e até então, tudo funcionando normalmente. Eu fui ao escritório para acertar uns detalhes finais da formatura. Mas no dia seguinte, uma funcionária da empresa ligou para alguns alunos dizendo que havia sido demitida e que a empresa decretou falência. Rapidamente fui até o local e as portas já estavam fechadas”, lamenta o presidente da comissão de formatura.

Depois disso, a empresa também deletou todos os meios de comunicação e segundo os alunos, não atendeu mais as ligações. Os estudantes foram então até o escritório da profissional, mas se surpreenderam ao encontrar a porta do estabelecimento fechada. Em seguida, eles se dirigiram até uma delegacia onde registraram boletim de ocorrência.

Em poucos minutos, vários estudantes também se manifestaram nas redes sociais. Muitos ex-alunos também reclamavam que a empresa ainda não havia entregado as fotos da formatura que aconteceu no ano passado. Até janeiro, não foi publicado em diário oficial o decreto de falência da empresa. Enquanto isso, os alunos seguem revoltados com a situação sem saber se terão retorno do investimento financeiro.

Vaquinhas online: saiba como ajudar

Em meio a dúvidas, os alunos também arregaçaram as mangas. Muitas turmas estão fazendo as chamadas “vaquinhas online” para angariar fundos e fazer do sonho da formatura uma realidade. A aluna da pedagogia Helen Souza disse que a turma optou por algo simples, já que todos estão preocupados e correndo atrás com questões judiciais. “Ganhamos brindes de algumas pessoas para fazermos rifas e juntar o dinheiro. Agora é organizar para a formatura acontecer”, disse.

Já a turma de engenharia elétrica está recebendo orientação de uma cerimonialista. “Temos um grupo de alunos à frente do movimento e já recebemos algumas doações. O grupo não é unificado, mas todo o esforço é valido”, avaliou Arlan Souza.

A comissão do curso de administração resolveu fazer uma publicação nas redes para conseguir o recurso. “Muitos lutaram e trabalharam muito para pagar essa formatura, jamais queríamos passar por essa situação, mas acreditamos que Deus é muito maior que tudo isso”, disse a turma em uma rede social.

Se você quer ajudar e não sabe como, a página “Unidos Pela Formatura” oferece contatos e mais informações. Nos links abaixo você também pode fazer a doação através do “Vakinha Online” diretamente para as comissões dos cursos. Toda ajuda é válida!

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-os-formandos-doctum-2017

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/formatura-2017-1

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/o-sonho-continua

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-pelo-baile-da-pedagogia