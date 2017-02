Depois do calote, alunos não desistem da festa de formatura

Por Glenda Machado em 3 de fevereiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Sacodir a poeira, e correr atrás do sonho. Foi com esse pensamento que alunos de diversos cursos das faculdades Doctum e Pitágoras enfrentam o pesadelo e o calote que levaram de uma empresa que organizava formaturas em Guarapari. Eles se uniram depois que a Rumin Eventos fechou as portas e levou junto mais de 1 milhão de reais de sonhos investidos. Virando essa página, agora o objetivo dos alunos é outro: a realização das formaturas.

Com a hashtag #vaiacontecer, universitários, fotógrafos, buffets e cerimonialistas estão se programando para atender a demanda dos cursos e fazer com que essa data tão especial não passe em branco. Para Thiago Ferri, proprietário da Ferri Filmes, essa situação despertou um olhar humano e solidário. “A formatura para muitos é a concretização de um sonho. E como já passei por isso, quero ajudar com o que for possível. Estou me disponibilizando a atender os alunos com todos os meus serviços de filmagem e edição”, disse.

De forma a atender as agendas, que são muitas, o pessoal da Foto na Mão também entrou na onda. “As pessoas fazem um esforço financeiro e isso que aconteceu destruiu sonhos. Como trabalhamos com a realização de sonhos essa é a forma que encontramos para ajudar. Isso não pode nem deve passar em branco”, completou Renan Alves.

A cerimonialista, Dani Carminati, disse em sua rede social que é hora de somar forças. “Acredito que está na hora de todos nos unirmos, nós que trabalhamos na concretização de sonhos não podemos deixar de nos sensibilizar”. Ela quem organizou o movimento #UnidosPelaFormatura que pretende organizar e reunir profissionais da área para atender a demanda dos alunos.

E a inciativa também partiu dos alunos. Muitas turmas estão fazendo as chamadas “vaquinhas online” para angariar fundos e fazer do sonho da formatura uma realidade. A aluna da pedagogia Helen Souza, disse que a turma optou por algo simples, já que todos estão preocupados e correndo atrás com questões judiciais. “Ganhamos brindes de algumas pessoas para fazermos rifas e juntar o dinheiro. Agora é organizar para a formatura acontecer”, disse.

Já a turma de engenharia elétrica, está recebendo orientação de uma cerimonialista. “Temos um grupo de alunos a frente do movimento e já recebemos algumas doações. O grupo não é unificado, mas todo o esforço é valido”, avaliou Arlan Souza.

A comissão do curso de administração resolveu fazer uma publicação nas redes para conseguir o recurso. “Muitos lutaram e trabalharam muito para pagar essa formatura, jamais queríamos passar por essa situação, mas acreditamos que Deus é muito maior que tudo isso”, disse a turma em uma rede social.

Se você quer ajudar e não sabe como a página “Unidos Pela Formatura” oferece contatos e mais informações. Nos links abaixo você também pode fazer a doação através do Vakinha Online diretamente para as comissões dos cursos. Toda ajuda é válida!

Clique e saiba como ajudar!

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/ajude-os-formandos-doctum-2017

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/formatura-2017-1

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/o-sonho-continua

https://www.vakinha.com.br/vaquinha/todos-pelo-baile-da-pedagogia