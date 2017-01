Depois do “calote” estudantes ainda recebem cobrança pela festa de formatura

Por Glenda Machado em 30 de janeiro de 2017 / Destaque, Notícias de Guarapari

Depois de se despedirem do sonho da formatura ao levarem calote de uma empresa que organiza eventos, estudantes da Faculdade Pitágoras, em Guarapari, afirmam que ainda estão recebendo boletos de cobrança.

O fechamento da empresa Rumin Eventos teria prejudicado cerca 15 turmas da faculdade. Parte dos estudantes já registrou boletins de ocorrência no DPJ de Guarapari. A estudante de Pedagogia Helen Souza, não acreditou quando viu uma cobrança em seu e-mail.

“Muitas pessoas estão recebendo a fatura. O que acho uma falta de respeito, pois nem sabemos se vamos receber esse dinheiro que investimos. Alguns falam que a empresa alegou falência, mas não temos certeza. Estamos nos organizando e não vamos pagar mais nenhum centavo”, disse.

De acordo com Helen, muitos outros colegas receberam a cobrança. Ela e sua turma começaram a pagar a formatura no início do ano passado. A empresa prometeu oferecer a colação de grau com festa e ainda mais dois eventos. Além disso, eles teriam direito a um álbum de fotos.

Os universitários informaram no sábado (28) que a empresa teria enviado um comunicado alegando falência devido à inadimplência. A reportagem tentou contato novamente, na manhã desta segunda-feira, com a Rumin Eventos, mas ninguém atendeu.

Corrente do bem

Muitas empresas do setor se sensibilizaram com a situação dos estudantes e resolveram fazer uma grande corrente do bem. Fotógrafos, cerimonialistas e até buffets estão se programando para atender a demanda dos cursos e fazer com que essa data tão especial não passe em branco.

Para Thiago Ferri, proprietário da Ferri Filmes, essa situação despertou um olhar humano e solidário. “A formatura para muitos é a concretização de um sonho. E como já passei por isso, quero ajudar com o que for possível. Estou me disponibilizando a atender os alunos com todos os meus serviços de filmagem e edição”, disse.

Para atender as agendas, que são muitas, o pessoal da Foto na Mão também entrou na onda. “As pessoas fazem um esforço financeiro e isso que aconteceu destruiu sonhos. Como trabalhamos com a realização de sonhos essa é a forma que encontramos para ajudar. Isso não pode nem deve passar em branco”, completou Renan Alves.

A cerimonialista, Dani Carminati, disse em sua rede social que é hora de somar forças. “Acredito que está na hora de todos nos unirmos, nós que trabalhamos na concretização de sonhos não podemos deixar de nos sensibilizar”. Ela quem organizou o movimento #TodosUnidosPelaFormatura que pretende organizar e reunir profissionais da área para atender a demanda dos alunos.