Depois do Natal, Papai Noel vai passar as férias e Réveillon em Guarapari

Uma misteriosa carta está despertando a curiosidade de Guarapari na tarde desta terça-feira (27). Assinada pela “Mamãe Noel”, ela informa que, após as festas de Natal, o Papai Noel escolheu Guarapari para passar o Réveillon e descansar. Ele e sua família devem chegar na próxima quinta (29), onde ficarão até o dia 02 de janeiro.

Entre os motivos para vir ao balneário estaria o conselho do médico do bom velhinho, que informou que os “efeitos terapêuticos e medicinais das areias monazíticas de Guarapari ajudariam na recuperação de um antigo problema nas costas”.

Procuramos a Secretaria de Comunicação da Prefeitura de Guarapari, que divulgou a carta em primeira mão. Segundo a pasta, “a família Noel chega no dia 29/01 em Guarapari. São cinco pessoas. Vão se hospedar em um hotel e no dia 30 vão para a Praia da Areia Preta às 9h. Fizemos o convite para a família Noel participar da contagem regressiva da virada do ano na Praia do Morro, mas ainda não foi confirmado”.

E foi passando por Belo Horizonte, que Papai Noel avistou um trem com um vagão muito colorido e chamativo. Do alto, percebeu que era uma divulgação da cidade de Guarapari. Detalhe: ele resolveu deixar o trenó e vir com a família de trem. Além do casal Noel, entre os tripulantes também estão o Gerente da Fábrica, a Assistente da Mamãe Noel e o Anão Operário.

Veja abaixo a carta na íntegra: