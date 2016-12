Deputado federal participa de debate sobre situação política do país em Guarapari

Por Marcos Siqueira em 9 de dezembro de 2016 / Destaque, Notícias de Guarapari

Nesta sexta-feira (12), o Núcleo formação Paulo Freira, grupo ligado ao Partido dos Trabalhadores (PT), realizará um debate aberto para a comunidade para tratar da situação política que o Brasil enfrenta. O destaque será para as reformas apresentadas pelo governo que estão gerando polêmica, como a mudança nas regras da previdência e reforma do ensino médio. O evento será às 19h30, na Câmara de Guarapari e contará com a presença do deputado Federal Helder Salomão.

O Núcleo Paulo Freire convidou o deputado Helder para introduzir o debate. “Por ser deputado, ele tem bastante informação sobre o que está sendo discutido no Congresso. Além disse, ele é professor de Filosofia e tem ligação sindical. Precisamos debater as medidas apresentadas pelo atual, pois elas retiram direitos conquistados pelos brasileiros”, falou a coordenadora do núcleo em Guarapari, Gilcéia Lima Gonçalves.

Helder Salomão contou que também vai abordar o momento econômico do país, que passa pela previdência e discussões sobre a exploração do pré-sal. O evento acontece na véspera do dia internacional dos Direitos Humanos, que para o deputado estão sendo ameaçados dos as pautas do governo.

Sobre a reforma do Ensino Médio, Helder acredita que a proposta apresentada é ruim. “A Educação precisa ser reformada, mas da forma como está sendo conduzida, me parece que a ideia é formar mão de obra barata. Precisamos de uma boa formação técnica, mas sem excluir a crítica”, afirmou.

Na ocasião, será lançado o livro “Teias de Solidariedade”, de Perly Cipriano. O escritor comentou a obra em seu perfil em uma rede social. “Escrever Teias de Solidariedade foi um longo parto. Sempre vinha a dúvida: escrever o que e para quem? Queria imensamente agradecer a solidariedade que havia recebido. Sentia que havia as teias visíveis e invisíveis, mas como localizar e agradecer a tantas pessoas que me acompanharam de perto ou à distância, manifestando à sua maneira, sentimentos para alguém que estava preso numa cama de hospital? A dor é individual, mas pode ser maior ou menor, dependendo da forma como é sentida na solidão de cada um. Sabemos que a solidariedade é horizontal e explica nossa existência na face da terra, que preenche os espaços das nossas vidas”.