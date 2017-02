Deputados Federais pedem anistia para PM’s capixabas

No dia em que o Governo do Espírito Santo publicou a lista com mais de 150 nomes de policiais militares que foram indiciados pelas paralisações nos batalhões, dois deputados federais, inclusive um do Espírito Santo, apresentaram Projetos de Lei que dão anistia aos policiais.

Um dos projetos foi do deputado Alberto Fraga (DEM-DF) e o outro do deputado capixaba Carlos Manato (DEM-ES), que pretende alterar uma lei de 2011 que deu anistia a bombeiros e policiais militares de 22 Estados da Federação. A proposta do deputado incluiria o Espírito Santo neste grupo.

“A reivindicação desses profissionais, que colocam suas vidas em risco todos os dias para proteger a sociedade, é justa e precisa ser ouvida. É lógico e notório que houve excessos que precisam ser investigados, mas sem o rigor destas punições que estão sendo aventadas” disse Manato.

No começo da paralisação do policiamento ostensivos nas cidade capixabas, o Governo do Estado havia dito que a anistia, nestes casos, só poderia ser dado pelo presidente da República, mas há poucos dias presidente Michel Temer, disse que barraria qualquer tentativa de anistiar os PM’s do Espírito Santo.