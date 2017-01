Desafio 12h: Uma corrida pela solidariedade

Por Glenda Machado em 30 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

Você teria coragem de correr por 12 horas? Pois é essa a proposta do Desafio Noturno Solidário, que aconteceu neste sábado (28). Em sua 3ª edição a corrida tem como objetivo aliar o bem estar, qualidade de vida e a solidariedade. Os corredores saíram da Praia do Morro às 20h parta o início da prova e chegaram ao mesmo local às 8h da manhã, mas antes fizeram doações de alimentos não perecíveis para a Apae de Guarapari.

Para o organizador da corrida e ultramaratonista, Élcio Alvares Neto, não importa o quanto se corre, mas sim a doação. “São 12 horas de corrida ininterrupta, pode correr, caminhar ou apenas doar os alimentos. O formato do evento nasceu com base em outras corridas como em São Paulo para ajudar as crianças do hospital do Grupo de Apoio ao Adolescente e a Criança com Câncer (Graacc). Como sou capixaba pensei em trazer a ação para Guarapari”.

Ele contou ainda que no ano passado a organização recolheu mais de uma tonelada de alimentos. “Nesse formato não temos público fixo, tenho expectativa de 100 participantes, alguns correm um pouquinho, outros correm e depois voltam. Optei por escolher a Apae porque conheço a história dela e sei da necessidade de ajuda”, completou, Élcio.

Para a vice-presidente da Apae, Maria Helena de Almeida Tebaldi, foi uma oportunidade de envolvimento com o trabalho solidário. “Estou muito agradecida e valorizando cada vez mais o trabalho da equipe liderada pelo Élcio, pena que recebemos bem menos doações que o ano passado. Foram 249 quilos, que dão para iniciar o ano, mas temos outros 11 meses. Precisamos ter mais o envolvimento da sociedade organizada e das pessoas para apoiar o trabalho. O evento também precisa ser mais divulgado”.

O médico e corredor, Eduardo Porto Webster, elogiou a iniciativa. “O evento movimenta corredores da cidade, é tão bom doar o pouco que a gente faz porque pode ser muito pra quem tá recebendo. Precisamos ser “mais ser humano”. A corrida proporciona uma união de pessoas que se gostam e curtem correr”.

A ação contou com apoio da Prefeitura Municipal de Guarapari e a Associação Cassimiro de Atletismo Amador.