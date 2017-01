Desafio de Motocross acontece neste fim de semana em Guarapari

O segundo final de semana do ano será de muita adrenalina e velocidade em Guarapari. Nesta quinta-feira (12) e domingo (15) acontecem a terceira e quarta etapas do Desafio Speedway de Motocross, na arena do Kart Indoor. A entrada é franca.

A competição reúne grandes pilotos de vários estados, como Daniel Federal, do Rio de Janeiro, e Thales Vilardi, de São Paulo. Quem também está na disputa pelo pódio é o piloto de Guarapari Gelson Carlos, o Gelsinho.

O Desafio é dividido em três categorias: MX Nacional, com pilotos que participam das provas com motos nacionais; MX Pró, para pilotos profissionais que competem com motos importadas, e Open MX3, para pilotos acima de 33 anos, que também competem com motos importadas. O total em premiações aos pilotos ultrapassa os R$ 33 mil.

Segundo Renan Loubak, presidente da Federação Capixaba de Motociclismo (Fecam), o evento é “uma grande oportunidade tanto para os turistas, que estão nesta época nas praias do Espírito Santo, como para o município, que ganha mais uma opção de lazer durante o verão. Ademais, a modalidade também se beneficia, pois acaba tendo mais visibilidade”.

O Speedway faz parte da programação da Arena de Verão Sesport e Banestes que tem como objetivo principal levar entretenimento e lazer à população e divulgar diferentes modalidades esportivas. Além disso, o Desafio visa promover a formação de um ranking estadual que viabilize aos atletas competir nos principais torneios nacionais e internacionais.