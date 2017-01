Desafio Rei da Praia agita a Arena Verão neste domingo em Guarapari

Por Glenda Machado em 22 de janeiro de 2017 / Destaque, Esporte

E as atrações esportivas da estação ainda não chegaram ao fim, em Guarapari. É que neste domingo (22) acontece no município o desafio Rei da Praia a partir das 8h, na Arena Verão – Praia do Morro. A competição é uma iniciativa da Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Turismo (Sectur) em parceria com a Secretaria de Estado de Esportes e Lazer (Setur).

De acordo com a organização, o desafio pretende escolher o melhor jogador de frescobol, em Guarapari, além de proporcionar aos jovens e adolescentes do município momentos de lazer e convivência e promover o esporte. “A expectativa é que dezenas de eventos gratuitos, de lazer, esporte, cultura, enfim, várias opções para que turistas, visitantes e moradores possam aproveitar nossa belíssima cidade”, disse em nota a Sectur.

E a programação não para por aí. No próximo fim de semana (28 e 29) continuam os torneios de frescobol e aulões de kickboxing. Confira abaixo a programação completa e divirta-se.

KICKBOXING E BOXE – 28 e 29 JAN

Local: Praia do Morro – Arena Verão – 18h

FRESCOBOL – 28 E 29 JAN

Local: Praia do Morro – Arena Verão – de 9h às 16h

DESAFIO 12 horas NOTURNO – 28 JAN (evento solidário para arrecadação de alimentos em favor da APAE. Local: Praia do Morro – Arena Verão – às 20 h

FITNESS – Praia do Morro – até 31 JA

Local: Praia do Morro – Em frente ao parque de diversões – a partir das 9h

TORNEIO NACIONAL DE PETECA – Praia do Morro – até 31 JAN

Local: Praia do Morro – em frente ao Hotel 4 Estações – a partir das 09h