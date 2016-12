Destacamento da Polícia Militar da região norte vai atender Guarapari na Operação Verão

Por Glenda Machado em 26 de dezembro de 2016 / Destaque, Segurança

Nesta segunda-feira (26) tem início em todo o Estado a Operação Verão. E para marcar as atividades que vão até o final do mês de fevereiro com o reforço da segurança pública, o Comando Geral da Polícia Militar junto ao 10º Batalhão de Guarapari, inauguraram na manhã de hoje o Destacamento Policial Militar, na região de Village do Sol.

De acordo com o Ten. Cel Ronaldo Mutz, a base vai funcionar como um importante reforço do policiamento das cidades litorâneas que recebem um fluxo maior de pessoas.”Teremos um reforço de policiais do batalhão de vitória e também da polícia de trânsito, além disso, esse destacamento vai funcionar como uma grande referência da região norte de Guarapari”, explicou.

A princípio a operação verão vai ser empregada nos locais de maior fluxo como: Praia do Morro, Peracanga, Meaípe, Setiba e outros locais mais movimentados. “Nós estamos trazendo um número de policiais suficiente para realizar a cobertura mais segura no verão de guarapari. Hoje nós contamos com a ronda interativa, policiamento ostensivo a pé, patrulha da comunidade, viaturas que fazem o acompanhamento e registro e que serão melhoradas com o esse reforço”, disse o Ten. Cel. Mutz.

Além da cobertura nos locais de maior movimentação, o comando tem um planejamento específico para o período de shows na cidade. “Vamos estar diretamente nos shows, Pedreira, Mais, Lua Azul, além de fazer um apoio a fiscalização da prefeitura e Polícia Civil com a questão dos ambulantes e também com o estacionamento ao longo da rodovia que é infração de trânsito. O que queremos é respaldar a segurança de todos com a presença do policial fardado”.

Mesmo com esse policiamento ostensivo, o comando enfatiza a necessidade de cuidados especiais nessa época do ano. “O primeiro fato é que a pessoa não deve reagir nunca a uma situação. Ter tranquilidade, calma e confiar na polícia. Passar maiores detalhes, pois com as características facilita o trabalho de reconhecimento da policia militar. Nós também orientamos para que as pessoas tomem cuidado com os seus bens. É direito de todos ostentar um brinco ou uma pulseira, mas orientamos que as pessoas não permitam que haja o princípio da oportunidade. Nós não temos capacidade de colocar dois policiais a cada quarteirão da cidade, em nenhum lugar do mundo funciona assim então todos nós temos que nos cuidar”, finalizou.

Planejamento para 2017

Ainda de acordo com o Ten. Cel Mutz o 10º Batalhão de Guarapari está trabalhando para melhorias no trânsito da cidade. Hoje a seção conta com apenas duas viaturas para atender todas a cidade. “Nós estamos trabalhando no comando para a instalação da seção de trânsito no pórtico da avenida Jones dos Santos neves com o contorno da Rodovia do Sol além da instalação de um DPM na região sul”.