Detran intensifica ações educativas para a Semana do Trânsito

14 de setembro de 2016

A equipe pedagógica do Detranzinho, espaço de educação do Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES), deu início nesta terça-feira (13) às atividades alusivas à Semana Nacional de Trânsito, comemorada de 18 a 25 de setembro. O tema da campanha deste ano é “Eu sou + 1 por um trânsito + seguro”. As ações continuam nesta quarta (14).

Nos dois dias, mais de 530 alunos com idades entre seis e 12 anos, da EMEF Maria José Costa Moraes, no bairro São José, em Vitória, participarão das atividades promovidas pelo Detran|ES, entre elas teatro de fantoches e palestras com orientações e dicas de segurança no trânsito. Eles também vão ter a oportunidade de aprender coisas importantes participando de uma brincadeira, na Transitolândia, por meio de um jogo de tabuleiro com perguntas e orientações, em que quatro alunos se caracterizam como pinos do tabuleiro e contam com o auxílio dos colegas para avançar no jogo.

Na palestra, um dos assuntos abordados é o uso do celular ao volante, que é cada vez mais comum, contribuindo para a diminuição da atenção do motorista no trânsito. De acordo com o anuário do Detran-ES, a infração por uso do celular ao volante está entre as mais registradas no estado. Outra informação preocupante, divulgada pela Organização Mundial da Saúde (OMS), é que o uso de celular no trânsito aumenta em até 400% o risco de acidentes.

A agente do Detran|ES Tatiane Grobério explica que, durante as ações, os estudantes são orientados sobre os riscos dessa prática. “Passamos para os alunos que o condutor, ao atender ao telefone, ainda que fazendo uso do bluetooth ou do fone de ouvido, acaba se distraindo e em questão de segundos pode vir a causar um acidente”.

A gerente de Educação e Estatística do Detran|ES, Sheila Sibaldo Zambone Silverol, destaca que o trabalho de conscientização feito pela equipe de educação foca na preservação da vida, principalmente nas ações voltadas para as crianças. “Se nós ensinarmos e mostrarmos para essas crianças que o uso do cinto de segurança protege a vida deles e de seus familiares, eles atuarão como multiplicadores e passarão a cobrar isso dos pais e conhecidos. Não queremos que as pessoas façam uso dos equipamentos de segurança porque é obrigatório, e sim, porque salva vidas”.

As ações também são voltadas a outros públicos. Nesta quarta-feira (14), uma equipe do Detranzinho apresentará a palestra “Trânsito seguro: compromisso e cidadania” para os servidores do Instituto de Tecnologia da Informação e Comunicação do Estado do Espírito Santo (Prodest). “Essa palestra é direcionada ao público adulto e orienta sobre boas práticas no trânsito. Queremos fazê-los enxergar o quanto os pequenos vícios de comportamento podem ser prejudiciais, sejam eles na condução de um veículo ou na conduta enquanto pedestre”, reforça a gerente.

