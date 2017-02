Detran prorroga vencimento de taxa de transferência

Por Glenda Machado em 14 de fevereiro de 2017 / Destaque

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) informa que não será cobrada taxa de averbação dos processos de transferência de propriedade de veículo, que tiveram o vencimento do prazo de 30 dias do preenchimento ou reconhecimento de firma do Certificado de Registro de Veículo (CRV), entre segunda (06) e sexta-feira (10).

Os proprietários de veículos que desejam realizar o procedimento sem a cobrança da taxa, devem procurar a Ciretran ou PAV do seu município até a próxima sexta-feira (17).

Confira o procedimento e os documentos necessários no link: http://www.guiadeservicos.es.gov.br/Servicos/Detalhes/2167