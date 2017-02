Dia Mundial do Câncer alerta para a conscientização: são esperados mais de 600 mil novos casos em 2016

Por Redação Folha da Cidade em 4 de fevereiro de 2017 / Destaque, Saúde

Hoje, dia 4 de fevereiro, é celebrado o Dia Mundial do Câncer. A data alerta para a conscientização. Os dados são alarmantes. Segundo o Instituto Nacional do Câncer (Inca), espera-se uma ocorrência de cerca de 600 mil casos novos no Brasil em 2016. O avanço da tecnologia tem aumentado a taxa de sobrevida, mas a prevenção continua sendo o melhor remédio.

“Hoje já é possível oferecer mais alternativas de tratamento com taxas de respostas altíssimas, tornando a cura possível em muitos casos. Para aumentar as taxas de sobrevida é preciso que o câncer seja diagnosticado precocemente. A maioria dos tumores hoje em dia, se diagnosticado em fase inicial, pode chegar até 70% de chances de cura, entre eles o câncer de mama e de próstata”, comenta a oncologista da Medquimheo Layla Torres.

Câncer de pulmão



Um dos principais tipos de tumores que acomete homens e mulheres é o câncer de pulmão. De acordo com a última pesquisa realizada pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), em dez anos o número de brasileiros fumantes caiu 34%. Ainda assim, 10% da população adulta fuma, e isso pode causar inúmeros problemas.

A oncologista ressalta, ainda, que o principal fator de risco para o desenvolvimento dessa doença é o tabagismo, responsável por aproximadamente 6 milhões de mortes anuais no mundo. “O diagnóstico precoce aumenta a chance de cura do câncer, mas a prevenção deve vir em primeiro lugar; é importante manter hábitos de vida saudável, bem como evitar os fatores de risco do tumor”, explica Torres.

Sobre a data

O Dia Mundial do Câncer foi criado em 2005 pela União Internacional para o Controle do Câncer (UICC), com o intuito de conscientizar as pessoas acerca da doença, que é capaz de matar milhões de pessoas por ano no mundo. Todo ano o Inca vem desempenhando um importante papel no desenvolvimento das ações nacionais para a prevenção e controle dos tumores, assim como na vigilância do câncer, gestão e definição de prioridades.

