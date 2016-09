Dia Mundial do Turismo e Dia do Turismólogo lembra Guarapari como rota do sol e da moqueca

Por Glenda Machado em 27 de setembro de 2016 / Destaque, Turismo

Esta terça-feira, dia 27 de setembro, marca a comemoração do dia mundial do turismo e também, do dia do turismólogo. A atividade econômica cresce motivada, principalmente, pelo avanço da globalização e dos sistemas de transportes.

De acordo com a Secretaria de Turismo do Governo do Estado (Setur), nos circuitos de turismo, Guarapari está classificada entre outros municípios do Estado como uma das rotas do sol e da moqueca, pelas suas lindas praias, tradições folclóricas e religiosas e gastronomia única, uma das mais conhecidas e mais procuradas do Espírito Santo. Formada por Serra, Vitória, Vila Velha, Guarapari e Anchieta, reúne características ideais para quem aprecia turismo náutico, religioso e histórico, além de frutos do mar.

A Organização Mundial de Turismo (OMT) classifica turismo como “atividade que as pessoas realizam durante suas viagens e permanência em lugares distintos dos que vivem, por um período de tempo inferior a um ano consecutivo, com fins de lazer, negócios e outros”.

O turista é o sujeito que faz essa movimentação, ou seja, a pessoa que se desloca para um lugar diferente de onde reside ou trabalha. Já o turismólogo é quem estuda, planeja e gerencia as atividades do setor turístico.

Dados da OMT mostram que mundialmente o turismo e a atividade turística correspondem a 9% do Produto Interno Bruto (PIB) mundial, chegando a movimentar US$ 1,4 trilhão. Essa movimentação gera crescimento em importantes setores da economia, com a criação de emprego e renda e com grande impacto social, político e cultural nas regiões. Um em cada onze empregos no mundo é relacionado ao turismo.

Nas Américas, em 2013 o número de chegadas internacionais aumentou 3%, e a receita aumentou 6%, chegando a US$ 229 bilhões por ano.

No Brasil, a atividade movimenta a economia de várias cidades e regiões com uma grande diversidade de segmentos: sol e praia; eventos culturais e religiosos (entre eles o Natal, Carnaval, festivais de música e de cinema, e as festas de santos padroeiros, como a Festa da Penha); esportes e aventura; ecológico; entre outros.

Quer saber mais? Acesse o site www.descubraoespiritosanto.es. gov.br e fique por dentro das belezas do nosso Estado.