Diretoria da Findes em Anchieta discute desenvolvimento da região

Em um cenário ainda sem data definida para a volta da Samarco, a Diretoria Regional da Findes em Anchieta recebeu os prefeitos eleitos do município, Fabrício Petri; e de Piúma, Professor Ricardo, para discutir o desenvolvimento econômico da região nos próximos anos.

A reunião, que faz parte do calendário mensal da instituição aconteceu na última terça-feira (22), no Centro Integrado Sesi/Senai/IEL. O vice-prefeito eleito de Alfredo Chaves, Laerte Volponi, também compareceu, representando o prefeito Fernando Lafayette.

Os prefeitos apresentaram propostas e ações para alavancar o desenvolvimento econômico na região, que representa R$ 5,9 bilhões no PIB estadual.

Retorno da Samarco. Petri, por exemplo, destacou o objetivo de trabalhar junto às diferentes entidades e órgãos do poder público para garantir o rápido retorno da Samarco, “fundamental para a retomada do crescimento econômico”, em suas palavras.

“Temos o desafio de administrar a cidade com 60% a menos do orçamento que era arrecadado com a Samarco. Por isso, temos que criar um ambiente favorável, desburocratizando a Prefeitura para atração de novos empreendimentos industriais, que geram empregos”, argumentou.

Ele também lembrou do trabalho do seu pai, o ex-prefeito Edival Petri, que possibilitou a instalação do Centro Integrado no município. “Não vou medir esforços para aumentar as parcerias entre a prefeitura e a instituição a partir do próximo ano. A primeira ação será atender ao pedido da Findes para melhorar o acesso dos alunos com o transporte urbano”.

Durante a reunião, também aconteceu a apresentação do plano de gestão do candidato à presidência do Sistema Findes, Leonardo de Castro. Ele é diretor financeiro da Fibrasa S/A, e entre outras propostas destacou a criação do plano Findes 2030 e incentivar e apoiar a internacionalização da indústria capixaba.

O industrial deu ênfase ao item transparência e resultados e lembrou o momento atual do Brasil. “A Findes tem orçamento de aproximadamente R$ 300 milhões e precisamos aperfeiçoar a governança, uma das formas é com mais prestação de contas, expor mais como o dinheiro é investido, a outra é com a profissionalização da equipe que trará mais resultados”, afirmou.

Transmissão de cargo e homenagens. Durante a reunião, Fernando Kunsch anunciou o seu desligamento da Samarco e transmitiu o cargo de vice-presidente institucional da Findes em Anchieta e região para o diretor adjunto, o industrial Antonio Prando, que é de Guarapari.

“Vamos dar continuidade ao trabalho e focar em firmar novas parcerias e viabilizar mais serviços, além de somar forças com poder público, iniciativa privada, população e lutar pelo retorno da Samarco, única empresa de grande porte da região sul. Precisamos sair da zona de conforto e nos posicionarmos publicamente”, discursou Prando.

Homenageado pelos conselheiros, Kunsch recebeu das mãos do presidente do Sindicato da Indústria da Construção Civil de Guarapari (Sindicig), Fernando Otávio Campos da Silva, uma carta de agradecimento aos serviços prestados pela entidade e às articulações com a indústria da construção civil no município, promovendo o associativismo e o fortalecimento sindical.

“Desde 2009 foram 9.340 alunos formados nos cursos presenciais oferecidos pela regional, como construção civil, meio ambiente e alimentos e bebidas. Já nos cursos EAD – Educação a Distância, foram mais de 50 mil”, enumerou.

Kunsch agradeceu aos presentes e lembrou fatos marcantes da sua gestão, iniciada em 2009. “Tivemos muitas conquistas, a principal delas, este moderno Centro Integrado. Quando a crise econômica que estamos atravessando passar e a Samarco voltar a operar, essa unidade será muito aproveitada para qualificar profissionais, além de ser um estímulo para atrair os empreendimentos industriais em nossas cidades”, complementou.