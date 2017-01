DJ internacional comanda a festa da virada no Thale Beach

A festa da virada no Thale Beach será comandada pelo badalado DJ belga LouLou Players e a carioca Amanda Chang no Réveillon Privilège. Com direito a serviço all inclusive e vista para o mar. No cardápio, mesa de frios, espetinhos, mini sanduíches e ceviche além das bebidas premium.

Um dos ícones da vida noturna belga há mais de 10 anos e à frente de sua própria gravadora, a LouLou Records, ao lado do amigo e também DJ Kolombo, LouLou Players é presença garantida em grandes festivais ao redor do mundo. Na bagagem, carrega apresentações na Alemanha, França, Dubai e Suíça, além da última edição do Tomorrowland no Brasil. Aprendeu sozinho a arte da discotecagem e desenvolveu um estilo único, deep e groovy, cujo objetivo é fazer o público dançar.

Já a DJ carioca iniciou tocando house music no Privilége Brasil – club no qual foi residente por muitos anos. Seja como headliner de eventos e clubs importantes como o Rio Music Carnival, D-Edge e Warung, seja comandando noites 100% conceituais em Portugal e Berlim, ou ainda abrindo pistas como a eletrônica do Rock in Rio e para grandes artistas, como John Digweed, Solomun, Steve Bug, Dimitri from Paris, Amanda mostra seu talento como DJ e o que a faz ser um dos nomes de destaque no cenário brasileiro.