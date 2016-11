Doação de um quilo de alimento vai ser a taxa de inscrição do vestibular da Pitágoras

A Faculdade Pitágoras de Guarapari realizará mais uma edição do Vestibular Solidário. A taxa de inscrição para os processos seletivos dos dias 3, 10 e 17 de dezembro, foi substituída pela doação de um quilo de alimento não perecível que serão encaminhados para as instituições Recanto dos Idosos e Cantinho da Dinda, em Guarapari.

As provas acontecerão das 8h às 12h (horário de Brasília) e as inscrições devem ser feitas no site www.vestibularja.com.br. Além da ficha de inscrição, os candidatos encontram na página um guia completo com edital do processo seletivo. Os alimentos doados devem ser entregues no dia da prova.