Dois chefs de Guarapari entre os três finalistas do prêmio Dólmã 2016

A gastronomia de Guarapari está em festa com a indicação de dois chefs da cidade como finalistas do Prêmio Dólmã 2016, onde serão definidos os embaixadores gastronômicos de todos os estados brasileiros. São eles João Delpupo, atualmente consultor gastronômico, e Soraia Marracini, proprietária do restaurante Casa Marracini. O terceiro finalista é o chef Gilson Surrage, que possui um restaurante em Iriri, Anchieta.

O evento de premiação acontecerá em dezembro, na cidade de Manaus/AM. Pela dinâmica do projeto, são indicados três chefs de cozinha, por estado, na Categoria Estadual. Delpupo foi selecionado pela própria comissão do Dólmã 2016, Soraia pelo voto popular e Gilson pela indicação do vencedor do ano passado, o chef Alessandro Eller.

O Dólmã também conta com a Categoria Nacional que premia um chef entre cinco nomes concorrentes, cada um representando uma região brasileira. Este ano, o escolhido da Região Sudeste também tem um gosto especial para os capixabas. É o chef Juarez Campos, de Vitória.

O processo de escolha da Categoria Estadual segue agora por duas etapas: votação por meio do aplicativo oficial do Prêmio DÓLMÃ, disponível a partir de 1º de novembro, e a escolha da Comissão Julgadora, de caráter técnico, já em Manaus. Na manhã que antecede a cerimônia de premiação, eles ainda têm a oportunidade de trocar experiências e contatos no Encontro Nacional de Chefs do Brasil.

O Jornal Folha da Cidade conversou com os dois chefs de Guarapari, que receberam a notícia de serem finalistas com muita alegria e senso de responsabilidade. “Precisamos ter em mente que o título é de representante de um estado inteiro. É um grande feito para a cidade, sim, ter dois nomes concorrendo, mas é necessária uma visão mais ampla. O Prêmio Dólmã não é de caráter técnico, de melhor cozinheiro por exemplo, mas um reconhecimento de tudo o que aquele chef já realizou e do potencial que ele tem para realizar ainda mais, aglutinando outros profissionais e entidades para o fortalecimento da gastronomia estadual”, disse o chef João Delpupo.

“É uma grande honra. Ano passado tive o prazer de participar também como finalista e o crescimento profissional e de contatos novos que fiz foi sem comparação. Participo de grupos de discussão com chefs que conheci lá, recebi convites para dar aulas no Amapá, em Mato Grosso… todos saem ganhando, levando o título ou não”, completa.

Finalista por indicação popular – foram cerca de 1.300 votos pelo Facebook – Soraia Marracini não vê a hora de viajar para Manaus e estar em contato direto com profissionais de todo o Brasil.

“Conheço alguns pelas redes sociais, mas lá será ainda mais especial. É um evento grandioso, toda cidade pára em função dele. Espero que futuramente Guarapari possa sediar um encontro de Chefs assim e se for eleita, pretendo lutar por isso. Agradeço a todos os clientes e amigos que votaram em mim e mandaram tantas mensagens de carinho e incentivo. Só isso já foi um grande prêmio”.