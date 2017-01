Dois homicídios em pouco mais de 24 horas em Guarapari

Dois homicídios foram registrados em Guarapari em pouco mais de 24 horas. O mais recente foi na manhã desta terça-feira (24). Um jovem foi assassinado com tiros na cabeça próximo de onde morava, em Perocão. Por enquanto não há suspeitos do crime.

O jovem, identificado como Herick Junger de Oliveira, 22 anos, foi abordado na manhã de hoje, por volta das 6h30, por dois homens em uma motocicleta. Logo em seguida um dos suspeitos começou a atirar na vítima.

De acordo com informações preliminares da polícia, Herick tinha envolvimento com o tráfico de drogas na região, mas há cerca de seis meses havia se afastado e atualmente era apenas usuário. O corpo da vítima foi levado para o Departamento Médico Legal de Vitória.

Village do Sol

Na madruga desta segunda-feira um homem de idade não informada também foi morto a tiros no bairro Village do Sol, na região Norte de Guarapari. Lucas Silva Lima Santos foi perseguido por quatro homens em um carro e morto com cinco tiros. Na fuga, os criminosos se depararam com uma radiopatrulha da PM que seguia para atender a ocorrência. Houve perseguição pelas ruas do bairro mas os suspeitos conseguiram escapar à pé pelo mato. A polícia investiga a autoria e motivação do crime.