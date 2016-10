Dois papagaios ameaçados de extinção são resgatados em Alfredo Chaves

Dois papagaios da espécie Chauá, ameaçada de extinção, foram resgatados de cativeiro em uma residência localizada em Matilde, em Alfredo Chaves. O infrator responderá por crime contra a fauna brasileira. A pena prevista é a detenção de seis meses a um ano, além de multa.

O resgate aconteceu na manhã desta segunda (17) após recebimento de denúncia. Uma equipe do Batalhão de Polícia Militar Ambiental (BPMA) foi até o local verificar os fatos.

Lá, o dono da propriedade informou a existência dos dois papagaios no viveiro e explicou que trouxe as aves de Presidente Kennedy. Disse também que as aves foram retiradas do ninho filhotes e desde então as mantêm em cativeiro. Porém, os policiais perceberam os papagaios com características selvagens.

Questionado sobre a documentação necessária, o infrator respondeu não possuir autorização dos órgãos ambientais para manter as aves.

Diante disto, as aves foram apreendidas e encaminhadas para a sede do 2º Pelotão da 1ª Companhia do BPMA. Por manter animais silvestres em cativeiro sem a devida licença ambiental, o infrator assinou o Termo Circunstanciado e deverá comparecer ao Juizado Especial.